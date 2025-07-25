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Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:56+0300
2025-07-25T11:56+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина. "С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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мировая экономика, сша, украина, рф, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
11:56 25.07.2025
 
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА

Зеленский заявил, что договорился о поставках в США дронов украинского производства

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина.
"С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
08:23
 
ВооруженияМировая экономикаСШАУКРАИНАРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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