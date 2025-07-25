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Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:56+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина. "С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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мировая экономика, сша, украина, рф, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США дронов украинского производства
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина.
"С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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