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Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы

Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы - 25.07.2025, ПРАЙМ

Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы

Ряд российских портов на северо-западе и юго-западе переспециализировались с перевалки исключительно угольной продукции на альтернативные рода груза, сообщил... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

бизнес

энергетика

россия

северо-запад

ржд

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ряд российских портов на северо-западе и юго-западе переспециализировались с перевалки исключительно угольной продукции на альтернативные рода груза, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. Ранее Глазков рассказал о работе, которую РЖД проводят с грузоотправителями и участниками транспортного рынка для улучшения ситуации с погрузкой на сети. "Провели работу с портами и на сегодняшний день ряд из них, кто работал только с угольной продукцией, переспециализируются на альтернативные рода груза, что позволяет более оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. Это порты Северо-Запада и Юго-Запада", - сообщил замглавы РЖД.

северо-запад

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бизнес, россия, северо-запад, ржд