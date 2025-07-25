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Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы
Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы - 25.07.2025, ПРАЙМ
Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы
Ряд российских портов на северо-западе и юго-западе переспециализировались с перевалки исключительно угольной продукции на альтернативные рода груза, сообщил... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
энергетика
россия
северо-запад
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ряд российских портов на северо-западе и юго-западе переспециализировались с перевалки исключительно угольной продукции на альтернативные рода груза, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. Ранее Глазков рассказал о работе, которую РЖД проводят с грузоотправителями и участниками транспортного рынка для улучшения ситуации с погрузкой на сети. "Провели работу с портами и на сегодняшний день ряд из них, кто работал только с угольной продукцией, переспециализируются на альтернативные рода груза, что позволяет более оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. Это порты Северо-Запада и Юго-Запада", - сообщил замглавы РЖД.
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40
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40
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4.7
96
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бизнес, россия, северо-запад, ржд
Бизнес, Энергетика, РОССИЯ, Северо-Запад, РЖД
00:16 25.07.2025
 
Ряд российских портов переспециализировались на альтернативные грузы

РЖД: ряд российских портов переспециализировались на перевалку угольной продукции

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ряд российских портов на северо-западе и юго-западе переспециализировались с перевалки исключительно угольной продукции на альтернативные рода груза, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
Ранее Глазков рассказал о работе, которую РЖД проводят с грузоотправителями и участниками транспортного рынка для улучшения ситуации с погрузкой на сети.
"Провели работу с портами и на сегодняшний день ряд из них, кто работал только с угольной продукцией, переспециализируются на альтернативные рода груза, что позволяет более оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. Это порты Северо-Запада и Юго-Запада", - сообщил замглавы РЖД.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯСеверо-ЗападРЖД
 
 
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