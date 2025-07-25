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В "Деловой России" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В "Деловой России" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
В "Деловой России" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
В "Деловой России" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
Российские компании малого и среднего бизнеса смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14% - это будет... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T03:32+0300
2025-07-25T03:32+0300
финансы
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские компании малого и среднего бизнеса смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14% - это будет способствовать развитию компаний и стабилизации экономики в целом, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 25 июля. По словам Лазутина, по итогам заседания ЦБ РФ эту пятницу рынок ожидает снижения ключевой ставки до 18%. "Это связано с тем, что в июне инфляция приблизилась к цели ЦБ, а экономика начала охлаждаться быстрыми темпами. При этом реальный сектор, особенно малый и средний бизнес, сталкивается с трудностями в кредитовании: по данным ЦБ, количество заявок от предприятий из сегмента МСП на реструктуризацию выросло на 23% в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - отметил он. Несмотря на расширение поддержки МСП, выходящих на публичные рынки капитала, через субсидии Минэкономразвития, основным источником финансирования для этой категории бизнеса остается банковское кредитование, указал Лазутин. Пока использование инструментов рынков капитала не получило широкого распространения среди предпринимательского сообщества, но при условии снижения ключевой ставки многие компании смогут рассматривать такие инструменты как основной способ привлечения средств на развитие. "Можно предположить, что при отсутствии разных "черных лебедей" мы увидим постепенное снижение ставки на 100-200 базисных пунктов на последующих заседаниях ЦБ. Когда ключевая ставка опустится до 14%, тогда компании реального сектора, особенно из сегмента МСП, смогут вернуться к средне- и долгосрочному планированию инвестиций", - заключил Лазутин.
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финансы, россия, бизнес, рф, мсп, банк россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Бизнес, РФ, МСП, банк Россия, Банк России
03:32 25.07.2025
 
В "Деловой России" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ

Эксперт Лазутин: компании МСП смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские компании малого и среднего бизнеса смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14% - это будет способствовать развитию компаний и стабилизации экономики в целом, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 25 июля.
По словам Лазутина, по итогам заседания ЦБ РФ эту пятницу рынок ожидает снижения ключевой ставки до 18%. "Это связано с тем, что в июне инфляция приблизилась к цели ЦБ, а экономика начала охлаждаться быстрыми темпами. При этом реальный сектор, особенно малый и средний бизнес, сталкивается с трудностями в кредитовании: по данным ЦБ, количество заявок от предприятий из сегмента МСП на реструктуризацию выросло на 23% в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - отметил он.
Несмотря на расширение поддержки МСП, выходящих на публичные рынки капитала, через субсидии Минэкономразвития, основным источником финансирования для этой категории бизнеса остается банковское кредитование, указал Лазутин. Пока использование инструментов рынков капитала не получило широкого распространения среди предпринимательского сообщества, но при условии снижения ключевой ставки многие компании смогут рассматривать такие инструменты как основной способ привлечения средств на развитие.
"Можно предположить, что при отсутствии разных "черных лебедей" мы увидим постепенное снижение ставки на 100-200 базисных пунктов на последующих заседаниях ЦБ. Когда ключевая ставка опустится до 14%, тогда компании реального сектора, особенно из сегмента МСП, смогут вернуться к средне- и долгосрочному планированию инвестиций", - заключил Лазутин.
 
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