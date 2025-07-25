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В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок

В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок - 25.07.2025, ПРАЙМ

В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:09+0300

2025-07-25T07:09+0300

2025-07-25T07:09+0300

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка". "В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, рф, михаил мишустин