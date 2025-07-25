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В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок - 25.07.2025, ПРАЙМ
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:09+0300
2025-07-25T07:09+0300
россия
бизнес
экономика
рф
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка". "В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
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россия, бизнес, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
07:09 25.07.2025
 
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок

Мишустин: в России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных городских свалок

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка".
"В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
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