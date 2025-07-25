https://1prime.ru/20250725/rossija-859903789.html
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок - 25.07.2025, ПРАЙМ
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:09+0300
2025-07-25T07:09+0300
2025-07-25T07:09+0300
россия
бизнес
экономика
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859903789.jpg?1753416571
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка".
"В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
Мишустин: в России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных городских свалок
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 185 несанкционированных городских свалок ликвидированы в России за последние шесть лет в рамках проекта "Генеральная уборка".
"В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, мы запустили проект "Генеральная уборка". За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Подняли со дна морей и утилизировали более двух сотен затонувших кораблей", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.