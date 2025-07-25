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Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО

Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО - 25.07.2025, ПРАЙМ

Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО

Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:27+0300

2025-07-25T07:27+0300

2025-07-25T07:27+0300

россия

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михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%. "Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, михаил мишустин