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Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО - 25.07.2025, ПРАЙМ
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:27+0300
2025-07-25T07:27+0300
2025-07-25T07:27+0300
россия
экономика
рф
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%.
"Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.
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россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО
Мишустин: Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%.
"Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.