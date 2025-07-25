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Россияне потратили 2,5 миллиарда рублей на резиновые сапоги и дождевики

Россияне потратили 2,5 миллиарда рублей на резиновые сапоги и дождевики - 25.07.2025, ПРАЙМ

Россияне потратили 2,5 миллиарда рублей на резиновые сапоги и дождевики

Россияне с середины весны до середины лета потратили почти 2,5 миллиарда рублей на резиновые сапоги, дождевики и зонты, закупив их вдвое больше, чем за... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T05:57+0300

2025-07-25T05:57+0300

2025-07-25T05:57+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне с середины весны до середины лета потратили почти 2,5 миллиарда рублей на резиновые сапоги, дождевики и зонты, закупив их вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в исследовании сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), которое есть в распоряжении РИА Новости. "С 15 апреля по 15 июля 2025 года россияне приобрели на маркетплейсах уже свыше 2,6 миллиона резиновых сапог, дождевиков и зонтов для взрослых и детей. Это в два раза больше, чем в том же периоде годом ранее. Общая сумма покупок составила почти 2,5 миллиарда рублей", - говорится в исследовании. Больше половины заказов приходятся на зонты от 800 рублей, отметили аналитики. На втором месте по популярности резиновые сапоги по цене 1 200 - 1 900 рублей - 28% от общего числа приобретенных влагозащитных товаров. На третьем - дождевики стоимостью 725 - 1075 рублей, они составляют почти пятую часть заказов. Этим летом по сравнению с весной аналитики заметили наибольший рост продаж мужских дождевиков, в июне-июле их покупали в два раза чаще, чем в апреле-мае. При этом почти на треть выросли продажи женских дождевиков. Женские зонты покупали чаще на 13%, мужские — на 9%. "С наступлением лета покупатели стали отдавать предпочтение более дорогим мужским резиновым сапогам — средний чек на них вырос на 25% по сравнению с весенними месяцами в этом году. На женскую непромокаемую обувь средний чек увеличился на 10%", — сказала аналитик сервиса Анастасия Романова, слова которой привели в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия