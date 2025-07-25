https://1prime.ru/20250725/rubl-859933874.html

Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ

Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ

Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ

Рубль слегка сократил снижение после совпавшего с прогнозами решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:54+0300

2025-07-25T13:54+0300

2025-07-25T13:54+0300

экономика

рынок

финансы

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль слегка сократил снижение после совпавшего с прогнозами решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля, а до решения прибавлял 3 копейки. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

https://1prime.ru/20250725/rynok-859931452.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, рубль