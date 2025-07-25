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Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ
Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ
Рубль слегка сократил снижение после совпавшего с прогнозами решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:54+0300
2025-07-25T13:54+0300
2025-07-25T13:54+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль слегка сократил снижение после совпавшего с прогнозами решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля, а до решения прибавлял 3 копейки. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
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рынок, финансы, рубль
Экономика, Рынок, Финансы, рубль
Курс рубля спокойно отреагировал на снижение ставки ЦБ
Курс юаня на Московской бирже снизился до 11,06 рубля
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль слегка сократил снижение после совпавшего с прогнозами решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля, а до решения прибавлял 3 копейки.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов