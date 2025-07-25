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Российский рынок акций снижается к полудню
Российский рынок акций снижается к полудню - 25.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается к полудню
Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.00 мск снижался на 0,24%, до 2 814,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 170,64 пункта. В частности, дешевеют бумаги ММК (-0,9%), "Норникеля" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%), ВК (-1%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+1%), "Позитива" (+0,8%), "Фосагро" (+0,8%), НЛМК (+0,5%). До решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается сдержанная динамика основных "фишек", с движением индекса Мосбиржи, скорее, в диапазоне 2810-2860 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "С середины дня ждем роста волатильности, триггером которой выступят итоги заседания ЦБ, от которого ждут снижения ключевой ставки и обновленных прогнозов. Последние, по нашему мнению, определят закрытие недели и придадут импульс дальнейшему движения индекса Мосбиржи", - добавляет он. Очень важной будет риторика ЦБ РФ, исходя из которой будут делаться предположения о дальнейших его шагах, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом стоит учитывать, что ЦБ будет умышленно ужесточать высказывания, чтобы не допустить излишнего оптимизма, роста кредитования и тем самым разгона инфляции", - комментирует он факторы динамики рынка акций.
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рынок, торги, рф, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ммк, норникель
Экономика, Рынок, Торги, РФ, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, ММК, Норникель
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.00 мск снижался на 0,24%, до 2 814,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 170,64 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ММК (-0,9%), "Норникеля" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%), ВК (-1%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+1%), "Позитива" (+0,8%), "Фосагро" (+0,8%), НЛМК (+0,5%).
До решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается сдержанная динамика основных "фишек", с движением индекса Мосбиржи, скорее, в диапазоне 2810-2860 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ.
"С середины дня ждем роста волатильности, триггером которой выступят итоги заседания ЦБ, от которого ждут снижения ключевой ставки и обновленных прогнозов. Последние, по нашему мнению, определят закрытие недели и придадут импульс дальнейшему движения индекса Мосбиржи", - добавляет он.
Очень важной будет риторика ЦБ РФ, исходя из которой будут делаться предположения о дальнейших его шагах, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"При этом стоит учитывать, что ЦБ будет умышленно ужесточать высказывания, чтобы не допустить излишнего оптимизма, роста кредитования и тем самым разгона инфляции", - комментирует он факторы динамики рынка акций.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии