Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается к полудню - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/rynok--859925056.html
Российский рынок акций снижается к полудню
Российский рынок акций снижается к полудню - 25.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается к полудню
Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:08+0300
2025-07-25T12:08+0300
экономика
рынок
торги
рф
богдан зварич
алексей антонов
мосбиржа
ммк
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.00 мск снижался на 0,24%, до 2 814,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 170,64 пункта. В частности, дешевеют бумаги ММК (-0,9%), "Норникеля" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%), ВК (-1%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+1%), "Позитива" (+0,8%), "Фосагро" (+0,8%), НЛМК (+0,5%). До решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается сдержанная динамика основных "фишек", с движением индекса Мосбиржи, скорее, в диапазоне 2810-2860 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "С середины дня ждем роста волатильности, триггером которой выступят итоги заседания ЦБ, от которого ждут снижения ключевой ставки и обновленных прогнозов. Последние, по нашему мнению, определят закрытие недели и придадут импульс дальнейшему движения индекса Мосбиржи", - добавляет он. Очень важной будет риторика ЦБ РФ, исходя из которой будут делаться предположения о дальнейших его шагах, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом стоит учитывать, что ЦБ будет умышленно ужесточать высказывания, чтобы не допустить излишнего оптимизма, роста кредитования и тем самым разгона инфляции", - комментирует он факторы динамики рынка акций.
https://1prime.ru/20250725/rynok--859904815.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ммк, норникель
Экономика, Рынок, Торги, РФ, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, ММК, Норникель
12:08 25.07.2025
 
Российский рынок акций снижается к полудню

Российский рынок акций снижается к полудню до 2 800 пунктов по главному индексу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается к полудню пятницы, удерживаясь выше психологического уровня 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.00 мск снижался на 0,24%, до 2 814,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 170,64 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ММК (-0,9%), "Норникеля" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%), ВК (-1%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+1%), "Позитива" (+0,8%), "Фосагро" (+0,8%), НЛМК (+0,5%).
До решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается сдержанная динамика основных "фишек", с движением индекса Мосбиржи, скорее, в диапазоне 2810-2860 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ.
"С середины дня ждем роста волатильности, триггером которой выступят итоги заседания ЦБ, от которого ждут снижения ключевой ставки и обновленных прогнозов. Последние, по нашему мнению, определят закрытие недели и придадут импульс дальнейшему движения индекса Мосбиржи", - добавляет он.
Очень важной будет риторика ЦБ РФ, исходя из которой будут делаться предположения о дальнейших его шагах, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"При этом стоит учитывать, что ЦБ будет умышленно ужесточать высказывания, чтобы не допустить излишнего оптимизма, роста кредитования и тем самым разгона инфляции", - комментирует он факторы динамики рынка акций.
Мосбиржа.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии
08:07
 
ЭкономикаРынокТоргиРФБогдан ЗваричАлексей АнтоновМосбиржаММКНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала