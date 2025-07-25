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Что будет с акциями, ОФЗ и рублем после ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Что будет с акциями, ОФЗ и рублем после ставки ЦБ
Что будет с акциями, ОФЗ и рублем после ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Что будет с акциями, ОФЗ и рублем после ставки ЦБ
Индекс Мосбиржи вчера просел на процент, но это мелочь после 9%-ного роста за последние две недели. Поддержка бенчмарка в области 2800 п. остается сильной. По... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:43+0300
2025-07-25T09:43+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на процент, но это мелочь после 9%-ного роста за последние две недели. Поддержка бенчмарка в области 2800 п. остается сильной. По сути, трейдеры заняли выжидательную позицию перед оглашением ключевой ставки ЦБ.В 13:30 МСК регулятор объявит новую стоимость фондирования, и, по нашим оценкам, она будет ниже текущей на 2 п.п., до 18%. К концу года ждем ставку 14%. Это фактор мощной переоценки курсов акций и ОФЗ.Ориентиры: индекс Мосбиржи еще в рамках лета может дотянуться до 2900–3000 п., а ОФЗ после локальной коррекции по факту ставки позже продолжат дорожать и на годовом треке обгонят по доходности банковские вклады.Для рубля монетарное послабление — негатив. Снизится стоимость кредитования для экспортеров и импортеров, то есть объемы предложения сократятся, а спрос на валюту под импорт повысится. По нашим прежним оценкам, курс доллара уже на днях способен вернуться на круглые 80, а среднесрочно ждем 85–90, юань уже отработал оперативный план возврата выше 11, а в перспективе оцениваем курс в диапазоне 11,5–12.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:43 25.07.2025
 

Что будет с акциями, ОФЗ и рублем после ставки ЦБ

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на процент, но это мелочь после 9%-ного роста за последние две недели. Поддержка бенчмарка в области 2800 п. остается сильной. По сути, трейдеры заняли выжидательную позицию перед оглашением ключевой ставки ЦБ.
В 13:30 МСК регулятор объявит новую стоимость фондирования, и, по нашим оценкам, она будет ниже текущей на 2 п.п., до 18%. К концу года ждем ставку 14%. Это фактор мощной переоценки курсов акций и ОФЗ.
Ориентиры: индекс Мосбиржи еще в рамках лета может дотянуться до 2900–3000 п., а ОФЗ после локальной коррекции по факту ставки позже продолжат дорожать и на годовом треке обгонят по доходности банковские вклады.
Для рубля монетарное послабление — негатив. Снизится стоимость кредитования для экспортеров и импортеров, то есть объемы предложения сократятся, а спрос на валюту под импорт повысится. По нашим прежним оценкам, курс доллара уже на днях способен вернуться на круглые 80, а среднесрочно ждем 85–90, юань уже отработал оперативный план возврата выше 11, а в перспективе оцениваем курс в диапазоне 11,5–12.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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