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Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов - 25.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 18% и опустился ниже ключевой отметки 2800 пунктов, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:43+0300

2025-07-25T13:43+0300

2025-07-25T13:43+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 18% и опустился ниже ключевой отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижался на 0,68%, до 2788,53 пункта. До решения регулятора индекс повышался на 0,4%. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930907.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, мосбиржа