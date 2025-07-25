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Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов
Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов
Российский рынок акций перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 18% и опустился ниже ключевой отметки 2800 пунктов, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:43+0300
2025-07-25T13:43+0300
экономика
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торги
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мосбиржа
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 18% и опустился ниже ключевой отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижался на 0,68%, до 2788,53 пункта. До решения регулятора индекс повышался на 0,4%. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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рынок, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа
13:43 25.07.2025
 
Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов после снижения ставки ЦБ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 18% и опустился ниже ключевой отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижался на 0,68%, до 2788,53 пункта. До решения регулятора индекс повышался на 0,4%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Банк России дал прогноз по средней ключевой ставке на 2028 год
13:37
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМосбиржа
 
 
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