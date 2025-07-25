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Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд

Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд - 25.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд

Российский рынок акций в пятницу снизился вторую сессию подряд, усилив отрицательную динамику после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T19:56+0300

2025-07-25T19:56+0300

2025-07-25T19:56+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу снизился вторую сессию подряд, усилив отрицательную динамику после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок в минусе Российский рынок акций в основную сессию пятницы, особенно во второй ее половине торговался преимущественно в минусе на фоне решения и комментариев ЦБ РФ по ставке. Индекс Мосбиржи при этом ушел ниже ключевого уровня 2800 пунктов. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Индекс Мосбиржи подрастал перед заседанием ЦБ, а по факту решения регулятора перешел к коррекции, планка 2800 пунктов не устояла. Ключевая ставка была понижена до 18%, чего ожидала большая часть рынка, то есть данное решение во многом уже было заложено в цены. Инвесторы могли фиксировать прибыль перед выходными, тем более в условиях геополитической напряженности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В пятницу на Мосбирже подешевели, в частности, бумаги ПИКа (-4,33%), "Русала" (-3,7%), АФК "Система" (-3,5%), "Норникеля" (-3,2%). Подорожали бумаги ВТБ (+1,2%), префы "Транснефти" (+0,1%). Прогнозы К концу недели российский рынок потерял позиции, отмечает Денис Обухов из УК "Первая". "Можно сказать, что рынок акций воспринял решение Банка России снизить ключевую ставку до 18% сдержанно, так как оно совпало с консенсусом. При этом сигнал регулятора остался нейтральным, что дает ЦБ больше пространства для действий на следующих заседаниях. Неопределенность относительно проинфляционных факторов сохраняется, а в базовом сценарии ожидается снижение ставки до 16% к концу года", - добавляет он, рассуждая о факторах динамики рынка. Если выходные не принесут негатива, на российском рынке в начале будущей недели можно ожидать преимущественно растущей динамики, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июля – 2760-2860 пунктов", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, рф, мосбиржа, ртс, банк россии, ключевая ставка