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РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети
РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети - 25.07.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети
РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видят "лишних" 400 тысяч единиц, количество поступающего на сеть нового подвижного... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видят "лишних" 400 тысяч единиц, количество поступающего на сеть нового подвижного состава в два раза превышает списание, хотя вагоностроители и снизили планы по выпуску на 2025 год с 74 до 50 тысяч единиц, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД постоянно поднимают тему с излишним парком грузовых вагонов на сети. Компания проводит встречи и обсуждения этого вопроса с участниками рынка и профильными ведомствами. В частности, в конце 2023 года была введена в действие методика расчета потребного парка вагонов, согласованная РЖД с профильным союзом, собственниками и операторами подвижного состава. Она является инструментом расчета потребного парка грузовых вагонов под предъявляемый объем грузов.
"В мае психологический рубеж перешли, когда парк на сети железных дорог превысил 1 миллион 400 тысяч вагонов. Соответственно, если мы год начинали по расчетам с излишком 293 тысячи (грузовых вагонов - ред), то под сегодняшнюю ситуацию, которая складывается и по прогнозам предъявления груза, мы видим, что излишек парка составляет порядка 400 тысяч вагонов", - сказал Глазков.
По его словам, с начала года на сеть железных дорог поступило 34 тысячи новых вагонов (56% полувагоны), а списано 16,8 тысячи единиц.
"То есть тенденция поступления на сеть нового подвижного состава кратно превышает списание подвижного состава", - рассказал Глазков.
РЖД, напомнил он, ведут работу с вагоностроителями, предлагая изготавливать инновационный подвижной состав и дефицитный, который по прогнозам Минэкономразвития до 2030-2035 года будет востребован на рынке перевозок.
Замглавы РЖД сообщил, что по информации вагоностроительных заводов к настоящему времени план по выпуску грузовых вагонов на 2025 год, который заявляют заводы, составляет 50 тысяч вместо 74 тысяч единиц первоначально.
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бизнес, ржд
РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети
РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видят "лишних" 400 тысяч единиц, количество поступающего на сеть нового подвижного состава в два раза превышает списание, хотя вагоностроители и снизили планы по выпуску на 2025 год с 74 до 50 тысяч единиц, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД постоянно поднимают тему с излишним парком грузовых вагонов на сети. Компания проводит встречи и обсуждения этого вопроса с участниками рынка и профильными ведомствами. В частности, в конце 2023 года была введена в действие методика расчета потребного парка вагонов, согласованная РЖД с профильным союзом, собственниками и операторами подвижного состава. Она является инструментом расчета потребного парка грузовых вагонов под предъявляемый объем грузов.
"В мае психологический рубеж перешли, когда парк на сети железных дорог превысил 1 миллион 400 тысяч вагонов. Соответственно, если мы год начинали по расчетам с излишком 293 тысячи (грузовых вагонов - ред), то под сегодняшнюю ситуацию, которая складывается и по прогнозам предъявления груза, мы видим, что излишек парка составляет порядка 400 тысяч вагонов", - сказал Глазков.
По его словам, с начала года на сеть железных дорог поступило 34 тысячи новых вагонов (56% полувагоны), а списано 16,8 тысячи единиц.
"То есть тенденция поступления на сеть нового подвижного состава кратно превышает списание подвижного состава", - рассказал Глазков.
РЖД, напомнил он, ведут работу с вагоностроителями, предлагая изготавливать инновационный подвижной состав и дефицитный, который по прогнозам Минэкономразвития до 2030-2035 года будет востребован на рынке перевозок.
Замглавы РЖД сообщил, что по информации вагоностроительных заводов к настоящему времени план по выпуску грузовых вагонов на 2025 год, который заявляют заводы, составляет 50 тысяч вместо 74 тысяч единиц первоначально.