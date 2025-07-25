https://1prime.ru/20250725/rzhd-859900560.html

РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети

РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети

РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видят "лишних" 400 тысяч единиц, количество поступающего на сеть нового подвижного... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859900560.jpg?1753391776

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видят "лишних" 400 тысяч единиц, количество поступающего на сеть нового подвижного состава в два раза превышает списание, хотя вагоностроители и снизили планы по выпуску на 2025 год с 74 до 50 тысяч единиц, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД постоянно поднимают тему с излишним парком грузовых вагонов на сети. Компания проводит встречи и обсуждения этого вопроса с участниками рынка и профильными ведомствами. В частности, в конце 2023 года была введена в действие методика расчета потребного парка вагонов, согласованная РЖД с профильным союзом, собственниками и операторами подвижного состава. Она является инструментом расчета потребного парка грузовых вагонов под предъявляемый объем грузов. "В мае психологический рубеж перешли, когда парк на сети железных дорог превысил 1 миллион 400 тысяч вагонов. Соответственно, если мы год начинали по расчетам с излишком 293 тысячи (грузовых вагонов - ред), то под сегодняшнюю ситуацию, которая складывается и по прогнозам предъявления груза, мы видим, что излишек парка составляет порядка 400 тысяч вагонов", - сказал Глазков. По его словам, с начала года на сеть железных дорог поступило 34 тысячи новых вагонов (56% полувагоны), а списано 16,8 тысячи единиц. "То есть тенденция поступления на сеть нового подвижного состава кратно превышает списание подвижного состава", - рассказал Глазков. РЖД, напомнил он, ведут работу с вагоностроителями, предлагая изготавливать инновационный подвижной состав и дефицитный, который по прогнозам Минэкономразвития до 2030-2035 года будет востребован на рынке перевозок. Замглавы РЖД сообщил, что по информации вагоностроительных заводов к настоящему времени план по выпуску грузовых вагонов на 2025 год, который заявляют заводы, составляет 50 тысяч вместо 74 тысяч единиц первоначально.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд