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РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке - 25.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке
РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке - 25.07.2025, ПРАЙМ
РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке
РЖД предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз, ожидают рассмотрения таких законодательных... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
ржд
госдума
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз, ожидают рассмотрения таких законодательных изменений в осеннюю сессию Госдумы, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. Он отметил, что законодательной норме о штрафе за непредъявление груза по согласованной заявке 27 лет: последний раз ее пересматривали в 1998 году. Штраф составляет в настоящее время 10 рублей за непредъявленную тонну груза и от 50 до 200 рублей за контейнер. На протяжении последних лет РЖД поднимали тему его пересмотра несколько раз. "Многие клиенты с учетом наличия лимитирующих направлений, производят перезаявку груза, потому что для них наш штраф является несущественным. Мы в двух направлениях работаем. Первое – это увеличение штрафа. Мы настаивали, что это должно быть как минимум десятикратное увеличение штрафа за непредъявление груза", - рассказал Глазков. По его словам, в настоящее время инициативы находится на рассмотрении в федеральных органах власти. "Нас поддержало министерство транспорта, ряд представителей депутатского корпуса. Надеемся, что эти изменения в законодательстве при осенней сессии работы Госдумы будут рассмотрены", - добавил замглавы РЖД. Среди других направлений работы в части борьбы с непредъявлением грузов Глазков назвал выявление компаний, которые систематически занимаются перезаявлением, так называемым читерством, и работа с ними будет идти через субъекты Федерации. По его словам, в основном это делают угольные компании, но появляются и другие, в том числе по строительным, зерновым и контейнерным грузам. Ранее Глазков сообщил, что грузоотправители в первом полугодии 2025 года не предъявили к перевозке 127 миллионов тонн по ранее согласованным заявкам.
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бизнес, ржд, госдума
Бизнес, РЖД, Госдума
00:16 25.07.2025
 
РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке

РЖД предложили увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке в 10 раз

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз, ожидают рассмотрения таких законодательных изменений в осеннюю сессию Госдумы, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он отметил, что законодательной норме о штрафе за непредъявление груза по согласованной заявке 27 лет: последний раз ее пересматривали в 1998 году. Штраф составляет в настоящее время 10 рублей за непредъявленную тонну груза и от 50 до 200 рублей за контейнер. На протяжении последних лет РЖД поднимали тему его пересмотра несколько раз.
"Многие клиенты с учетом наличия лимитирующих направлений, производят перезаявку груза, потому что для них наш штраф является несущественным. Мы в двух направлениях работаем. Первое – это увеличение штрафа. Мы настаивали, что это должно быть как минимум десятикратное увеличение штрафа за непредъявление груза", - рассказал Глазков.
По его словам, в настоящее время инициативы находится на рассмотрении в федеральных органах власти.
"Нас поддержало министерство транспорта, ряд представителей депутатского корпуса. Надеемся, что эти изменения в законодательстве при осенней сессии работы Госдумы будут рассмотрены", - добавил замглавы РЖД.
Среди других направлений работы в части борьбы с непредъявлением грузов Глазков назвал выявление компаний, которые систематически занимаются перезаявлением, так называемым читерством, и работа с ними будет идти через субъекты Федерации.
По его словам, в основном это делают угольные компании, но появляются и другие, в том числе по строительным, зерновым и контейнерным грузам.
Ранее Глазков сообщил, что грузоотправители в первом полугодии 2025 года не предъявили к перевозке 127 миллионов тонн по ранее согласованным заявкам.
 
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