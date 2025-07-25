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РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам

РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам

РЖД во время двух ЧП в Ростовской области отправляли грузовые поезда по альтернативным маршрутам для пропуска пассажирских и смогли перевезти все заявленные... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

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ржд

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД во время двух ЧП в Ростовской области отправляли грузовые поезда по альтернативным маршрутам для пропуска пассажирских и смогли перевезти все заявленные грузы, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график. "По грузовым поездам на данный период было принято решение по отклонению грузопотока по альтернативным недозагруженным направлениям, что позволило нам работать без ограничений", - сообщил Глазков. Он рассказал, что после атаки БПЛА на станции Лихая была повреждена инфраструктура железнодорожного транспорта и перерыв движения составил порядка трех часов. Перерыв в движении после аналогичного случая на станции Каменоломни составил порядка двух часов. "Российские железные дороги" максимально оперативно отработали по двум случаям. На сегодняшний день все поезда, которые шли по данному участку, данных направлениям, введены в расписание", - сообщил замглавы РЖД.

ростовская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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