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РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам - 25.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам
РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам - 25.07.2025, ПРАЙМ
РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам
РЖД во время двух ЧП в Ростовской области отправляли грузовые поезда по альтернативным маршрутам для пропуска пассажирских и смогли перевезти все заявленные... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
россия
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД во время двух ЧП в Ростовской области отправляли грузовые поезда по альтернативным маршрутам для пропуска пассажирских и смогли перевезти все заявленные грузы, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график. "По грузовым поездам на данный период было принято решение по отклонению грузопотока по альтернативным недозагруженным направлениям, что позволило нам работать без ограничений", - сообщил Глазков. Он рассказал, что после атаки БПЛА на станции Лихая была повреждена инфраструктура железнодорожного транспорта и перерыв движения составил порядка трех часов. Перерыв в движении после аналогичного случая на станции Каменоломни составил порядка двух часов. "Российские железные дороги" максимально оперативно отработали по двум случаям. На сегодняшний день все поезда, которые шли по данному участку, данных направлениям, введены в расписание", - сообщил замглавы РЖД.
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192
40
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бизнес, россия, ростовская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
00:16 25.07.2025
 
РЖД отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам

РЖД во время ЧП в Ростовской области отправили грузовые поезда по альтернативным маршрутам

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД во время двух ЧП в Ростовской области отправляли грузовые поезда по альтернативным маршрутам для пропуска пассажирских и смогли перевезти все заявленные грузы, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график.
"По грузовым поездам на данный период было принято решение по отклонению грузопотока по альтернативным недозагруженным направлениям, что позволило нам работать без ограничений", - сообщил Глазков.
Он рассказал, что после атаки БПЛА на станции Лихая была повреждена инфраструктура железнодорожного транспорта и перерыв движения составил порядка трех часов. Перерыв в движении после аналогичного случая на станции Каменоломни составил порядка двух часов.
"Российские железные дороги" максимально оперативно отработали по двум случаям. На сегодняшний день все поезда, которые шли по данному участку, данных направлениям, введены в расписание", - сообщил замглавы РЖД.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьРЖД
 
 
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