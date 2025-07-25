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РЖД в первом полугодии могли выйти на уровень прошлого года

РЖД в первом полугодии могли выйти на уровень прошлого года - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД в первом полугодии могли выйти на уровень прошлого года

РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. "Если брать первое полугодие, то мы видим потери погрузки согласованной и принятой, которую мы взяли обязательство на себя перевезти, под которую мы подослали порожний подвижной состав. Мы потеряли 127 миллионов тонн, из которых порядка 35 миллионов тонн угольные грузы, 28 миллионов тонн – нефтепродукты и порядка 9 миллионов тонн - черные металлы. Если бы этот груз был предъявлен, то у нас к уровню прошлого года погрузка бы составляла минус 0,4%. То есть фактически мы работали бы на уровне прошлого года", - сказал Глазков. РЖД и ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы РЖД отметил, фактически в мае, июне и июле это касается до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которых это касается он назвал, строительную и угольную. РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки на уровне 5%, но будут стараться выйти на лучший результат, сообщал Глазков. РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки в абсолютных цифрах при росте объемов перевозок высокодоходных грузов, сообщал в феврале текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка в 2024 году снизилась на 4,1% и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, олег белозеров, ржд