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РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть - 25.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть
РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть - 25.07.2025, ПРАЙМ
РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть
РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом нового грузового подвижного состава на сеть, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом нового грузового подвижного состава на сеть, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил Глазков. Газета "Коммерсант" в конце 2024 года писала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов, потому что РЖД не принимают их на сеть. РЖД в декабре сообщили, что договорились с вагоностроителями об организации совместного планирования выпуска новых вагонов на сеть. Глазков говорил в начале года о ряде решений в этой части. "С вагоностроительными заводами у нас еженедельные селекторные совещания, и раз в месяц мы с ними встречаемся очно, чтобы как раз сверить часы и проговорить по дальнейшей работе. Прежде всего, проблемы на сегодняшний день ни мы, ни вагоностроительные заводы не видим. У нас выстроен открытый и оперативный диалог", - сказал Глазков. По его словам, если декабре на путях заводов было порядка 6 тысяч новых вагонов, в настоящее время - 3,8 тысячи, из которых 1,2 тысячи вагонов, которые не имеют адреса получателя или не проданы. "В этом плане вагоностроители поддержали наше предложение в части внесения в договор с покупателем, что за два месяца до изготовления вагона покупатель начинает заниматься его припиской. И тем самым мы решили эту проблему очень оперативно", - пояснил замглавы РЖД.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:16 25.07.2025
 
РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть

Замгендиректора Глазков: РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом на сеть

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом нового грузового подвижного состава на сеть, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил Глазков.
Газета "Коммерсант" в конце 2024 года писала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов, потому что РЖД не принимают их на сеть. РЖД в декабре сообщили, что договорились с вагоностроителями об организации совместного планирования выпуска новых вагонов на сеть. Глазков говорил в начале года о ряде решений в этой части.
"С вагоностроительными заводами у нас еженедельные селекторные совещания, и раз в месяц мы с ними встречаемся очно, чтобы как раз сверить часы и проговорить по дальнейшей работе. Прежде всего, проблемы на сегодняшний день ни мы, ни вагоностроительные заводы не видим. У нас выстроен открытый и оперативный диалог", - сказал Глазков.
По его словам, если декабре на путях заводов было порядка 6 тысяч новых вагонов, в настоящее время - 3,8 тысячи, из которых 1,2 тысячи вагонов, которые не имеют адреса получателя или не проданы.
"В этом плане вагоностроители поддержали наше предложение в части внесения в договор с покупателем, что за два месяца до изготовления вагона покупатель начинает заниматься его припиской. И тем самым мы решили эту проблему очень оперативно", - пояснил замглавы РЖД.
 
БизнесРОССИЯРЖД
 
 
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