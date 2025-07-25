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РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть

РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом вагонов на сеть

РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом нового грузового подвижного состава на сеть, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД и вагоностроители урегулировали проблемы с выходом нового грузового подвижного состава на сеть, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил Глазков. Газета "Коммерсант" в конце 2024 года писала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов, потому что РЖД не принимают их на сеть. РЖД в декабре сообщили, что договорились с вагоностроителями об организации совместного планирования выпуска новых вагонов на сеть. Глазков говорил в начале года о ряде решений в этой части. "С вагоностроительными заводами у нас еженедельные селекторные совещания, и раз в месяц мы с ними встречаемся очно, чтобы как раз сверить часы и проговорить по дальнейшей работе. Прежде всего, проблемы на сегодняшний день ни мы, ни вагоностроительные заводы не видим. У нас выстроен открытый и оперативный диалог", - сказал Глазков. По его словам, если декабре на путях заводов было порядка 6 тысяч новых вагонов, в настоящее время - 3,8 тысячи, из которых 1,2 тысячи вагонов, которые не имеют адреса получателя или не проданы. "В этом плане вагоностроители поддержали наше предложение в части внесения в договор с покупателем, что за два месяца до изготовления вагона покупатель начинает заниматься его припиской. И тем самым мы решили эту проблему очень оперативно", - пояснил замглавы РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд