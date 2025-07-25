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РЖД утвердили план по увеличению погрузки на сети

РЖД утвердили план по увеличению погрузки на сети - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД утвердили план по увеличению погрузки на сети

РЖД разработали и утвердили план из десяти пунктов по увеличению погрузки на сети, включая привлечение дополнительных 5,7 миллиона тонн грузов до конца года;... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД разработали и утвердили план из десяти пунктов по увеличению погрузки на сети, включая привлечение дополнительных 5,7 миллиона тонн грузов до конца года; среди мер - работа с компаниями, скидки к тарифам и отправки поездов по согласованному графику, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Михаил Глазков. "В мае РЖД был утвержден план мероприятий, который предусматривает привлечение дополнительной погрузки на уровне 5,7 миллиона тонн до конца года", - сказал замглавы РЖД. По его словам, за прошедшее время с момента утверждения плана уже привлечено более 1 миллиона тонн грузов. Из них 500 тысяч тонн - это инертные грузы, к которым относятся строительные материалы. "У нас план мероприятий состоит из 10 пунктов. Начиная от организационных пунктов с точки зрения взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса, с крупными предприятиями. Дальше целый блок мероприятий, касающихся тарифной политики. И еще один блок касается организации движения поездов, включающий в себя поезда по расписанию, грузовые экспрессы, грузовые маршруты", - рассказал детали Глазков. Также меры по привлечению грузов включают работу с удлиненными и соединенными контейнерными поездами в восточном направлении. Тарифная политика в части предоставления скидок по высокодоходным грузам для снижения транспортной составляющей рассматривается персонально с каждой компанией, отметил замглавы РЖД. По его словам, большая работа в части привлечения грузов проведена с металлургами. "Первое - это тарифная политика, более выгодная, более интересная нашим партнерам. И второе - это работа по расписанию. То есть, когда мы гарантируем прибытие составов в порты, на погранпереходы под конкретное время, под конкретное судно. Тем самым экономятся транспортные расходы и расходы на фрахт судна и складские расходы на припортовых территориях", - пояснил он. В части металлургических грузов РЖД смогли увеличить погрузку продукции в южном направлении, добавив семь поездов, в северо-западном направлении - три поезда. "То есть суммарно примерно 10 поездов с металлургической продукцией дополнительно планируем на август месяц", - резюмировал Глазков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд