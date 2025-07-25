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РЖД имеют на август заявки на перевозку грузов больше прошлогодних

РЖД имеют на август заявки на перевозку грузов больше прошлогодних - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД имеют на август заявки на перевозку грузов больше прошлогодних

РЖД имеют на август заявки на перевозку грузов больше объемов аналогичного периода прошлого года, но сталкиваются с проблемой их непредъявления к перевозке (так | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД имеют на август заявки на перевозку грузов больше объемов аналогичного периода прошлого года, но сталкиваются с проблемой их непредъявления к перевозке (так называемое "читерство"), сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. "По августу на сегодняшний день у нас идет завышение предъявления груза даже выше уровня прошлого года", - ответил Глазков на вопрос РИА Новости о ситуации с заявками на перевозки грузов на август. Он напомнил, что планирование по уровню погрузки на каждый следующий месяц заканчивается 25 числа. "Сейчас идет превышение, но более точные цифры после 28 числа уже будут откорректированы. Сегодня идет еще дополнительная подача заявок и выверка достоверности тех, которые уже подали", - пояснил Глазков. При этом, по его словам, РЖД сталкиваются с рядом сложностей при планировании грузоперевозок. "Эта проблема становится все более острой. Это так называемое читерство, инфлированные заявки, непредъявление уже согласованных объемов перевозок", - сказал Глазков. "И хоть везде говорят сегодня, что идет спад объема перевозок, объема погрузки, но сегодня мы планируем август, и у нас по предъявлению груза опять четыре направления являются лимитирующими: восточное - традиционно, северо-западное, юго-западное и погранпереходы южной части страны, по большей части с Казахстаном. На все четыре направления идет заявление объема перевозки выше уровня прошлого года и выше возможности инфраструктуры", - добавил он.

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бизнес, россия, казахстан, ржд