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РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов
РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов - 25.07.2025, ПРАЙМ
РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов
РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил Глазков. "Еще одно направление, которое также по работе с вагоностроительными заводами, мы несколько инициатив предложили, в том числе так называемый trade-in, когда несколько вагонов списывается и собственник получает определенную дотацию от государства на приобретение нового вагона", - рассказал Глазков. По его словам, рассматривается несколько схем работы этого инструмента. Ранее Глазков сообщил, что РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава в два раза превышает списание. Он говорил также, что вагоностроители снизили планы по выпуску грузовых вагонов на 2025 год с 74 до 50 тысяч единиц.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:16 25.07.2025
 
РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов

РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД предложили использовать механизм trade-in для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы, сообщил журналистам замгендиректора перевозчика Михаил Глазков.
"Еще одно направление, которое также по работе с вагоностроительными заводами, мы несколько инициатив предложили, в том числе так называемый trade-in, когда несколько вагонов списывается и собственник получает определенную дотацию от государства на приобретение нового вагона", - рассказал Глазков.
По его словам, рассматривается несколько схем работы этого инструмента.
Ранее Глазков сообщил, что РЖД зафиксировали очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава в два раза превышает списание.
Он говорил также, что вагоностроители снизили планы по выпуску грузовых вагонов на 2025 год с 74 до 50 тысяч единиц.
 
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