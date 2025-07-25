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РЖД стали фиксировать случаи простоя вагонов с грузом из-за неоплаты

РЖД стали фиксировать случаи простоя вагонов с грузом из-за неоплаты - 25.07.2025, ПРАЙМ

РЖД стали фиксировать случаи простоя вагонов с грузом из-за неоплаты

РЖД стали фиксировать случаи простоя вагонов с грузом из-за неоплаты продукции получателем, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

2025-07-25T00:16+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД стали фиксировать случаи простоя вагонов с грузом из-за неоплаты продукции получателем, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. "Это снижение платежеспособности не только компаний-грузоотправителей, но в том числе и компаний-грузополучателей. Фиксируются сегодня случаи, когда по согласованным ГУ-12... у нас есть погруженные вагоны, погруженные составы, но они не отправляются грузоотправителям ввиду неоплаты данной продукции грузополучателем", - рассказал замглавы РЖД. По его словам, в частности, такие ситуации касались строительных грузов, среди которых щебень, песок, цемент. "Связано это со снижением строительных объемов. Это касается не только жилищного строительства, но в том числе и национальных проектов строительства автодорог, аэропортов и так далее", - пояснил Глазков, указав, что этих же грузов касается и проблема непредъявления в погрузке по ранее согласованным заявкам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд