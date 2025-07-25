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ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов

ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов

Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:17+0300

2025-07-25T08:17+0300

2025-07-25T08:17+0300

происшествия

бизнес

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, сообщили РЖД. "Сегодня в 01.23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.

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ростовская область

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