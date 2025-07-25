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ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов
ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов
Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:17+0300
2025-07-25T08:17+0300
2025-07-25T08:17+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, сообщили РЖД. "Сегодня в 01.23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов
РЖД: ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, сообщили РЖД.
"Сегодня в 01.23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.
РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда