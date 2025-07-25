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Глава ЦБ оценила устойчивость финсектора России к западным санкциям
Глава ЦБ оценила устойчивость финсектора России к западным санкциям - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ оценила устойчивость финсектора России к западным санкциям
Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:45+0300
2025-07-25T15:45+0300
2025-07-25T15:54+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Но мы видим, что финансовый сектор - это действительно один из фокусов для применения санкций. И эти санкции ужесточаются. Я не помню, чтобы у нас не было последних годов без ужесточения санкций. Поэтому мы всегда понимаем этот риск. Мы знаем, что он есть… В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
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Глава ЦБ оценила устойчивость финсектора России к западным санкциям
Набиуллина: финансовый сектор России достаточно устойчив к западными санкциям
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Но мы видим, что финансовый сектор - это действительно один из фокусов для применения санкций. И эти санкции ужесточаются. Я не помню, чтобы у нас не было последних годов без ужесточения санкций. Поэтому мы всегда понимаем этот риск. Мы знаем, что он есть… В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
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