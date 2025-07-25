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Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове

Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели в ходе разбора завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:20+0300

2025-07-25T14:20+0300

2025-07-25T14:20+0300

происшествия

общество

мчс

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели в ходе разбора завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", - сообщили в МЧС. Также в МЧС отметили, что специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего.

https://1prime.ru/20250725/mchs-859923919.html

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общество , мчс