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Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове
Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели в ходе разбора завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:20+0300
2025-07-25T14:20+0300
2025-07-25T14:20+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели в ходе разбора завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", - сообщили в МЧС. Также в МЧС отметили, что специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего.
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общество , мчс
Происшествия, Общество , МЧС
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в Саратове
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при разборе завалов дома в Саратове
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели в ходе разбора завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", - сообщили в МЧС.
Также в МЧС отметили, что специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего.
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