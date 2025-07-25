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Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратовской области
Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратовской области - 25.07.2025, ПРАЙМ
Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратовской области
Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:57+0300
2025-07-25T15:57+0300
2025-07-25T15:57+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов. "В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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газ, общество , мчс
Происшествия, Газ, Общество , МЧС
Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратовской области
Режим ЧС регионального уровня ввели после взрыва газа в многоэтажке Саратова
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов.
"В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Три человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове