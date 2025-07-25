https://1prime.ru/20250725/saratov-859948305.html

Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести

Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести - 25.07.2025, ПРАЙМ

Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести

Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:32+0300

2025-07-25T17:32+0300

2025-07-25T17:34+0300

происшествия

газ

общество

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859930245_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_b09447e985e8ace5bff1a5b1f7634ed2.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.В пятницу пресс-служба ведомства сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается.Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по Саратовской области, сохраняется угроза обрушения.На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, общество , мчс