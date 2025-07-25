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Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести
Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести - 25.07.2025, ПРАЙМ
Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести
Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:32+0300
2025-07-25T17:32+0300
2025-07-25T17:34+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.В пятницу пресс-служба ведомства сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается.Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по Саратовской области, сохраняется угроза обрушения.На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
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газ, общество , мчс
Происшествия, Газ, Общество , МЧС
Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до шести
Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до шести
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
"Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
В пятницу пресс-служба ведомства сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается.
Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по Саратовской области, сохраняется угроза обрушения.
На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.