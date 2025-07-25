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Судьба четырех человек остается неизвестной после взрыва в Саратове

Судьба четырех человек остается неизвестной после взрыва в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ

Судьба четырех человек остается неизвестной после взрыва в Саратове

Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, число пострадавших увеличилось до 16, сообщил | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T23:22+0300

2025-07-25T23:22+0300

2025-07-25T23:22+0300

происшествия

газ

мчс

саратов

взрыв газа

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САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, число пострадавших увеличилось до 16, сообщил региональный главк МЧС. "Аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме. Из-за хлопка газовоздушной смеси частично разрушен один из пяти подъездов жилой 10-этажки... К настоящему времени известно о 16 пострадавших и шести погибших, включая ребенка. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим.

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газ, мчс, саратов, взрыв газа