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Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:22+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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банки, финансы, сбербанк, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, банк Россия
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация.
"Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса