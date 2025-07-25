https://1prime.ru/20250725/sberbank--859947461.html

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам - 25.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:22+0300

2025-07-25T17:22+0300

2025-07-25T17:35+0300

экономика

банки

финансы

сбербанк

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_0:333:3036:2041_1920x0_80_0_0_769ba7326960171d0b3420a9bdec9180.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.

https://1prime.ru/20250725/sberbank-859938073.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, банк россия