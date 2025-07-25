https://1prime.ru/20250725/sberbank--859947709.html
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:24+0300
2025-07-25T17:24+0300
2025-07-25T17:35+0300
экономика
банки
финансы
недвижимость
сбербанк
домклик
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 28 июля "Сбер" снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья", - сказано в сообщении. Отмечается, что на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка составит 19,8%.
https://1prime.ru/20250725/sberbank--859947461.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, недвижимость, сбербанк, домклик
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, Сбербанк, Домклик
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 28 июля "Сбер" снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка составит 19,8%.
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам