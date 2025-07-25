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Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке - 25.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:24+0300

2025-07-25T17:24+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 28 июля "Сбер" снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья", - сказано в сообщении. Отмечается, что на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка составит 19,8%.

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банки, финансы, недвижимость, сбербанк, домклик