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Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке - 25.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250725/sberbank--859947709.html
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:24+0300
2025-07-25T17:35+0300
экономика
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недвижимость
сбербанк
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 28 июля "Сбер" снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья", - сказано в сообщении. Отмечается, что на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка составит 19,8%.
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банки, финансы, недвижимость, сбербанк, домклик
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, Сбербанк, Домклик
17:24 25.07.2025 (обновлено: 17:35 25.07.2025)
 
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, минимальная составит 19,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 28 июля "Сбер" снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта, для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка составит 19,8%.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
17:22
 
ЭкономикаБанкиФинансыНедвижимостьСбербанкДомклик
 
 
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