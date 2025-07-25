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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250725/sberbank-859938073.html
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:37+0300
2025-07-25T14:37+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. "С 28 июля "Сбер" снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса - на 4 процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в материале. Отмечается, что это уже второе снижение ставок с начала года. "Общий уровень снижения составил 6 процентных пунктов", - сообщает пресс-служба банка. Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%. Ранее, в июне, регулятор впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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банки, финансы, бизнес, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Сбербанк
14:37 25.07.2025
 
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.
"С 28 июля "Сбер" снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса - на 4 процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в материале.
Отмечается, что это уже второе снижение ставок с начала года. "Общий уровень снижения составил 6 процентных пунктов", - сообщает пресс-служба банка.
Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%.
Ранее, в июне, регулятор впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ
14:10
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесСбербанк
 
 
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