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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:37+0300
2025-07-25T14:37+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. "С 28 июля "Сбер" снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса - на 4 процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в материале. Отмечается, что это уже второе снижение ставок с начала года. "Общий уровень снижения составил 6 процентных пунктов", - сообщает пресс-служба банка. Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%. Ранее, в июне, регулятор впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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банки, финансы, бизнес, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Сбербанк
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.
"С 28 июля "Сбер" снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса - на 4 процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в материале.
Отмечается, что это уже второе снижение ставок с начала года. "Общий уровень снижения составил 6 процентных пунктов", - сообщает пресс-служба банка.
Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%.
Ранее, в июне, регулятор впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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