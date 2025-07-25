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Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру"

Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру" - 25.07.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру"

Президент России Владимир Путин разрешил Rai Capital Partners Limited совершение сделок с долями в ООО "Иви.ру", владеющем одноименным российским... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:53+0300

2025-07-25T14:53+0300

2025-07-25T14:53+0300

экономика

бизнес

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владимир путин

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втб

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Rai Capital Partners Limited совершение сделок с долями в ООО "Иви.ру", владеющем одноименным российским онлайн-кинотеатром, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Рай Капитал Партнерс Лимитед" (Rai Capital Partners Limited) сделок (операций), влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Иви.ру", - говорится в документе. Согласно данным в ЕГРЮЛ, единственным владельцем "Иви.ру" является кипрская Ivi.ru Media Limited, у которой в свою очередь были различные владельцы, в том числе российские. Так, глава ВТБ Андрей Костин в середине июня рассказал, что банк несколько недель назад продал свою долю в Ivi, которая составляла около 15%.

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бизнес, россия, владимир путин, андрей костин, втб, ivi