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Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру" - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру"
Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру" - 25.07.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру"
Президент России Владимир Путин разрешил Rai Capital Partners Limited совершение сделок с долями в ООО "Иви.ру", владеющем одноименным российским... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:53+0300
2025-07-25T14:53+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
андрей костин
втб
ivi
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Rai Capital Partners Limited совершение сделок с долями в ООО "Иви.ру", владеющем одноименным российским онлайн-кинотеатром, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Рай Капитал Партнерс Лимитед" (Rai Capital Partners Limited) сделок (операций), влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Иви.ру", - говорится в документе. Согласно данным в ЕГРЮЛ, единственным владельцем "Иви.ру" является кипрская Ivi.ru Media Limited, у которой в свою очередь были различные владельцы, в том числе российские. Так, глава ВТБ Андрей Костин в середине июня рассказал, что банк несколько недель назад продал свою долю в Ivi, которая составляла около 15%.
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бизнес, россия, владимир путин, андрей костин, втб, ivi
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Костин, ВТБ, ivi
14:53 25.07.2025
 
Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в "Иви.ру"

Путин разрешил Rai Capital Partners совершать сделки с долями в ООО "Иви.ру"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Rai Capital Partners Limited совершение сделок с долями в ООО "Иви.ру", владеющем одноименным российским онлайн-кинотеатром, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Рай Капитал Партнерс Лимитед" (Rai Capital Partners Limited) сделок (операций), влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Иви.ру", - говорится в документе.
Согласно данным в ЕГРЮЛ, единственным владельцем "Иви.ру" является кипрская Ivi.ru Media Limited, у которой в свою очередь были различные владельцы, в том числе российские. Так, глава ВТБ Андрей Костин в середине июня рассказал, что банк несколько недель назад продал свою долю в Ivi, которая составляла около 15%.
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