https://1prime.ru/20250725/serbiya-859946664.html

Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС

Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС - 25.07.2025, ПРАЙМ

Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС

Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:56+0300

2025-07-25T16:56+0300

2025-07-25T16:56+0300

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ВЕНА, 25 июл - ПРАЙМ. Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович. "Если нас критикуют за то, что мы якобы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: давайте дадим слово самим украинцам", - сказал министр в интервью, ссылаясь на помощь Киеву со стороны Белграда. Он также отметил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, потому что "они совершенно не ударят по России, но нанесут колоссальный ущерб сербской экономике". Кроме того, по его словам, как государство, не входящее в ЕС, Сербия не имеет доступа к защитным механизмам членства. Тем не менее, по его словам, Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, "если членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе" - то есть за несколько месяцев до официальной даты вступления. Также он подчеркнул, что Белград с первого дня "чётко и недвусмысленно" осудил российскую спецоперацию на Украине.

https://1prime.ru/20250724/zoloto-859890890.html

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