https://1prime.ru/20250725/serbiya-859946664.html
Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС
Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС - 25.07.2025, ПРАЙМ
Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС
Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:56+0300
2025-07-25T16:56+0300
2025-07-25T16:56+0300
политика
сербия
украина
белград
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
ВЕНА, 25 июл - ПРАЙМ. Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович. "Если нас критикуют за то, что мы якобы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: давайте дадим слово самим украинцам", - сказал министр в интервью, ссылаясь на помощь Киеву со стороны Белграда. Он также отметил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, потому что "они совершенно не ударят по России, но нанесут колоссальный ущерб сербской экономике". Кроме того, по его словам, как государство, не входящее в ЕС, Сербия не имеет доступа к защитным механизмам членства. Тем не менее, по его словам, Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, "если членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе" - то есть за несколько месяцев до официальной даты вступления. Также он подчеркнул, что Белград с первого дня "чётко и недвусмысленно" осудил российскую спецоперацию на Украине.
https://1prime.ru/20250724/zoloto-859890890.html
сербия
украина
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, украина, белград, ес
Политика, СЕРБИЯ, УКРАИНА, БЕЛГРАД, ЕС
Сербия готова поддержать антироссийские санкции в обмен на членство в ЕС
Старович: Сербия готова поддержать санкции против РФ в обмен на членство в ЕС
ВЕНА, 25 июл - ПРАЙМ. Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович.
"Если нас критикуют за то, что мы якобы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: давайте дадим слово самим украинцам", - сказал министр в интервью, ссылаясь на помощь Киеву со стороны Белграда. Он также отметил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, потому что "они совершенно не ударят по России, но нанесут колоссальный ущерб сербской экономике".
Кроме того, по его словам, как государство, не входящее в ЕС, Сербия не имеет доступа к защитным механизмам членства. Тем не менее, по его словам, Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, "если членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе" - то есть за несколько месяцев до официальной даты вступления.
Также он подчеркнул, что Белград с первого дня "чётко и недвусмысленно" осудил российскую спецоперацию на Украине.
Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны