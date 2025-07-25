Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250725/serbiya-859953063.html
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции - 25.07.2025, ПРАЙМ
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции
Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) осудила сербского министра по евроинтеграции Неманью Старовича, допустившего... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T20:19+0300
2025-07-25T20:19+0300
мировая экономика
сербия
косово
белград
ес
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 25 июл – ПРАЙМ. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) осудила сербского министра по евроинтеграции Неманью Старовича, допустившего возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС, заявила пресс-служба политсилы. Министр по европейской интеграции Сербии заявил в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. "Сербия не вводила санкции против РФ не потому, что мы это сделаем, когда "членство ЕС будет в обозримом будущем", а потому что сербы – не народ предателей и трусов, которые бы продали мать, братьев, веру за открытие кластера номер три (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.). Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии не потому, что это бы "поставило под угрозу ее экономику", а потому что такую подлость и во много более тяжелые времена не совершало ни одно поколение сербов, не сделает и нынешнее", - говорится в партийном заявлении. "Движение социалистов" также отреагировало на слова министра о том, что официальный Белград в споре с Приштиной "готов согласиться на весьма большие компромиссы". "В тот момент, когда косовские албанцы проводят террор над сербами и задерживают помощника директора канцелярии по Косово и Метохии, министр Старович не должен был предлагать "большие компромиссы", но должен бы следовать государственной политике, которая не оставляет ни малейшей возможности признания ложного государства Косово в обмен на ускоренное членство в ЕС", - подчеркнули в ПС. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://1prime.ru/20250725/tramp--859947050.html
сербия
косово
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сербия, косово, белград, ес
Мировая экономика, СЕРБИЯ, КОСОВО, БЕЛГРАД, ЕС, Политика
20:19 25.07.2025
 
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции

Сербское "Движение социалистов" осудило министра Старовича за высказывание о санкциях

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 25 июл – ПРАЙМ. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) осудила сербского министра по евроинтеграции Неманью Старовича, допустившего возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС, заявила пресс-служба политсилы.
Министр по европейской интеграции Сербии заявил в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС.
"Сербия не вводила санкции против РФ не потому, что мы это сделаем, когда "членство ЕС будет в обозримом будущем", а потому что сербы – не народ предателей и трусов, которые бы продали мать, братьев, веру за открытие кластера номер три (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.). Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии не потому, что это бы "поставило под угрозу ее экономику", а потому что такую подлость и во много более тяжелые времена не совершало ни одно поколение сербов, не сделает и нынешнее", - говорится в партийном заявлении.
"Движение социалистов" также отреагировало на слова министра о том, что официальный Белград в споре с Приштиной "готов согласиться на весьма большие компромиссы".
"В тот момент, когда косовские албанцы проводят террор над сербами и задерживают помощника директора канцелярии по Косово и Метохии, министр Старович не должен был предлагать "большие компромиссы", но должен бы следовать государственной политике, которая не оставляет ни малейшей возможности признания ложного государства Косово в обмен на ускоренное членство в ЕС", - подчеркнули в ПС.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Трамп не исключил введения вторичных санкций против России
17:11
Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
 
ПолитикаМировая экономикаСЕРБИЯКОСОВОБЕЛГРАДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала