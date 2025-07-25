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В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции

В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции

Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) осудила сербского министра по евроинтеграции Неманью Старовича, допустившего... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T20:19+0300

2025-07-25T20:19+0300

2025-07-25T20:19+0300

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БЕЛГРАД, 25 июл – ПРАЙМ. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) осудила сербского министра по евроинтеграции Неманью Старовича, допустившего возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС, заявила пресс-служба политсилы. Министр по европейской интеграции Сербии заявил в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. "Сербия не вводила санкции против РФ не потому, что мы это сделаем, когда "членство ЕС будет в обозримом будущем", а потому что сербы – не народ предателей и трусов, которые бы продали мать, братьев, веру за открытие кластера номер три (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.). Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии не потому, что это бы "поставило под угрозу ее экономику", а потому что такую подлость и во много более тяжелые времена не совершало ни одно поколение сербов, не сделает и нынешнее", - говорится в партийном заявлении. "Движение социалистов" также отреагировало на слова министра о том, что официальный Белград в споре с Приштиной "готов согласиться на весьма большие компромиссы". "В тот момент, когда косовские албанцы проводят террор над сербами и задерживают помощника директора канцелярии по Косово и Метохии, министр Старович не должен был предлагать "большие компромиссы", но должен бы следовать государственной политике, которая не оставляет ни малейшей возможности признания ложного государства Косово в обмен на ускоренное членство в ЕС", - подчеркнули в ПС. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

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мировая экономика, сербия, косово, белград, ес