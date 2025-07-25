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Столкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах, сообщает Reuters

Столкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах, сообщает Reuters - 25.07.2025, ПРАЙМ

Столкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах, сообщает Reuters

Боестолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:35+0300

2025-07-25T08:35+0300

2025-07-25T08:35+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Боестолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника. "Столкновения с Камбоджей происходят в 12 районах", - говорится в сообщении агентства. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

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таиланд, камбоджа, оон, reuters