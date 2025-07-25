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СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе - 25.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе
СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе - 25.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе
Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:25+0300
2025-07-25T11:25+0300
политика
общество
россия
киев
днепропетровск
одесса
владимир зеленский
конституционный суд
сбу
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России, сообщило украинское издание NV. "Владимир Зеленский в новом законопроекте о принципах независимости антикоррупционных органов предложил, чтобы сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть родственники из или в России, дважды в год проходили "детектор лжи", - говорится в материале на сайте NV. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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общество , россия, киев, днепропетровск, одесса, владимир зеленский, конституционный суд, сбу
Политика, Общество , РОССИЯ, Киев, Днепропетровск, Одесса, Владимир Зеленский, Конституционный суд, СБУ
11:25 25.07.2025
 
СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе

NV: Зеленский проверит на полиграфе сотрудников НАБУ, у которых есть родственники в РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России, сообщило украинское издание NV.
"Владимир Зеленский в новом законопроекте о принципах независимости антикоррупционных органов предложил, чтобы сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть родственники из или в России, дважды в год проходили "детектор лжи", - говорится в материале на сайте NV.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП
Вчера, 21:08
 
ПолитикаОбществоРОССИЯКиевДнепропетровскОдессаВладимир ЗеленскийКонституционный судСБУ
 
 
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