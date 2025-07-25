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СФ освободил от экзаменов по русскому языку мигрантов, работающих по квоте

СФ освободил от экзаменов по русскому языку мигрантов, работающих по квоте - 25.07.2025, ПРАЙМ

СФ освободил от экзаменов по русскому языку мигрантов, работающих по квоте

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:59+0300

2025-07-25T10:59+0300

2025-07-25T10:59+0300

общество

россия

рф

совет федерации

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ мигрантов, работающих в рамках квоты. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.", - говорится в тексте одобренного сенаторами закона. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

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общество , россия, рф, совет федерации