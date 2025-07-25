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СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN - 25.07.2025, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым вводятся штрафы за поиск в Интернете экстремистских материалов, за распространение рекламы VPN, за | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:27+0300

2025-07-25T11:27+0300

2025-07-25T11:27+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым вводятся штрафы за поиск в Интернете экстремистских материалов, за распространение рекламы VPN, за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Законом вводятся штрафы от трёх до пяти тысяч рублей за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN. Распространение рекламы средств доступа (VPN) к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч. Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч. Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей. Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей. Также предусматриваются штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами. Размеры: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч, для юрлиц - до пяти миллионов, а за повторное нарушение - до десяти миллионов рублей. Также вводятся штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП - от 70 до 100 тысяч, юрлица - от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, документ устанавливает штрафы за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включённым спецсигналом синего и красного цветов (или проблесковым маячком синего цвета) и специальным звуковым сигналом. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до года. Законом также вводится ряд штрафов за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Так, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в соответствующем реестре уведомлений, повлечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Как объяснял ранее РИА Новости сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская

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технологии, общество , рф, максут шадаев, роскомнадзор, совет федерации, instagram