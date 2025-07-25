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Совфед одобрил мораторий на выдачу новых лицензий на производство спирта

Совфед одобрил мораторий на выдачу новых лицензий на производство спирта - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил мораторий на выдачу новых лицензий на производство спирта

Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:35+0300

2025-07-25T12:35+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ. Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции. Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ. В соответствии с законом, в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться только у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита. В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. Аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время. Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений. В настоящее время при аннулировании или приостановке лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя на всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только на одном из них. Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.

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