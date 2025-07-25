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Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/sovfed--859926548.html
Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам
Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам
Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:36+0300
2025-07-25T12:36+0300
экономика
финансы
банки
агентство по страхованию вкладов
минфин
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику. В пояснительной записке уточняется, что страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей. Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона.
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финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, минфин
Экономика, Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, Минфин
12:36 25.07.2025
 
Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам

Совфед одобрил увеличение лимита страховки по безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет.
Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.
В пояснительной записке уточняется, что страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей.
Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона.
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
23 июля, 12:49
 
ЭкономикаФинансыБанкиАгентство по страхованию вкладовМинфин
 
 
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