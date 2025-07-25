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Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам

Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам

Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:36+0300

2025-07-25T12:36+0300

2025-07-25T12:36+0300

экономика

финансы

банки

агентство по страхованию вкладов

минфин

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику. В пояснительной записке уточняется, что страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей. Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона.

https://1prime.ru/20250723/sovfed-859822346.html

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финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, минфин