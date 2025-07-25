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Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:41+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными. Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
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финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
СФ одобрил закон, обязывающий банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.
Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.
Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
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