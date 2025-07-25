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СФ одобрил закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс - 25.07.2025, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс
СФ одобрил закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс - 25.07.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс
Сенаторы одобрили закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:48+0300
2025-07-25T12:48+0300
экономика
финансы
рф
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. С 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года этот механизм планируется распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ряд норм документа вступят в силу в иные сроки.
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финансы, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РФ, Банк России
12:48 25.07.2025
 
СФ одобрил закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

Сенаторы одобрили закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.
С 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года этот механизм планируется распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ряд норм документа вступят в силу в иные сроки.
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