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Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:17+0300
2025-07-25T14:17+0300
экономика
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и запчастей для них. Закон устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей. В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом предлагаемые в нем изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно пояснительной записке, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
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россия, рф, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
14:17 25.07.2025
 
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников

Совфед одобрил закон об отмене НДС при реализации легких гражданских беспилотников

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и запчастей для них.
Закон устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ.
Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.
В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом предлагаемые в нем изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно пояснительной записке, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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