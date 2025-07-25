https://1prime.ru/20250725/sovfed--859936071.html
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:17+0300
2025-07-25T14:17+0300
2025-07-25T14:17+0300
экономика
россия
рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_708365027387e85571b02920ada3972a.jpg
МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и запчастей для них. Закон устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей. В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом предлагаемые в нем изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно пояснительной записке, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
https://1prime.ru/20250725/sovfed-859932560.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7112da09bada67d999b39f1dd157b943.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников
Совфед одобрил закон об отмене НДС при реализации легких гражданских беспилотников
МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и запчастей для них.
Закон устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ.
Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.
В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом предлагаемые в нем изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно пояснительной записке, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
Совфед установил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов