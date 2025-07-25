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Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников

Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил нулевую ставку НДС при реализации легких беспилотников

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:17+0300

2025-07-25T14:17+0300

2025-07-25T14:17+0300

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских беспилотников и запчастей для них. Закон устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей. В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом предлагаемые в нем изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно пояснительной записке, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.

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