https://1prime.ru/20250725/sovfed--859944197.html

СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты

СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты - 25.07.2025, ПРАЙМ

СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты

Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:23+0300

2025-07-25T16:23+0300

2025-07-25T16:23+0300

бизнес

рф

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. Кроме того, Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам, в частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования за исключением ряда норм.

https://1prime.ru/20250725/sovfed-859937760.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, ространснадзор