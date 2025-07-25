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СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты
СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты - 25.07.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты
Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:23+0300
2025-07-25T16:23+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. Кроме того, Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам, в частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования за исключением ряда норм.
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бизнес, рф, ространснадзор
Бизнес, РФ, Ространснадзор
СФ одобрил запрет сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты
Совфед одобрил закон о запрете сторонним агрегаторам продавать электронные ж/д билеты
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор.
Кроме того, Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов.
Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам, в частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования за исключением ряда норм.
Совфед одобрил закон о страховой защите средств на ИИС-III