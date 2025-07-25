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Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов
Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов
Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:28+0300
2025-07-25T00:28+0300
экономика
финансы
рф
совет федерации
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, увеличение лимитов страхования по безотзывным вкладам. В частности, сенаторы рассмотрят закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы. Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Парламентарии также рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в сети "Интернет". Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ. В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью. На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
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40
финансы, рф, совет федерации, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, РФ, Совет Федерации, Агентство по страхованию вкладов
00:28 25.07.2025
 
Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов

Совфед рассмотрит закон о регулировании деятельности маркетплейсов

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, увеличение лимитов страхования по безотзывным вкладам.
В частности, сенаторы рассмотрят закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.
За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы.
Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Парламентарии также рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в сети "Интернет".
Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ.
В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств.
Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью.
На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
 
ЭкономикаФинансыРФСовет ФедерацииАгентство по страхованию вкладов
 
 
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