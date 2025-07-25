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Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за передачу номеров

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за передачу номеров - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за передачу номеров

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об уголовной ответственности до трёх лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:45+0300

2025-07-25T11:45+0300

2025-07-25T11:45+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об уголовной ответственности до трёх лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров и о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Законом устанавливается, что организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Участие в подобной деятельности повлечёт за собой штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичное наказание вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления. Кроме того, закон признаёт отягчающим обстоятельством использование программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам (VPN) при совершении преступления. Законом также устанавливается уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.

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технологии, бизнес, рф, совет федерации