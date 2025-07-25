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Совфед ввел штрафы для граждан за разглашение гостайны в СМИ
Совфед ввел штрафы для граждан за разглашение гостайны в СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед ввел штрафы для граждан за разглашение гостайны в СМИ
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в средствах массовой... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:06+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в средствах массовой информации (СМИ). В настоящее время законодательство предусматривает штрафы за совершение данного административного правонарушения только для юрлиц. Одобренный сенаторами закон вводит также штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц - за разглашение в СМИ или Интернете информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. При этом, документом уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Законом также уточняется порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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общество , россия, совет федерации
Общество , РОССИЯ, Совет Федерации
Совфед ввел штрафы для граждан за разглашение гостайны в СМИ
Совфед одобрил закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в средствах массовой информации (СМИ).
В настоящее время законодательство предусматривает штрафы за совершение данного административного правонарушения только для юрлиц. Одобренный сенаторами закон вводит также штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц - за разглашение в СМИ или Интернете информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. При этом, документом уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Законом также уточняется порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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