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СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан

СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан - 25.07.2025, ПРАЙМ

СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан

Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:15+0300

2025-07-25T13:15+0300

2025-07-25T13:15+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений. Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.

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