Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250725/sovfed-859929599.html
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан - 25.07.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан
Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:15+0300
2025-07-25T13:15+0300
рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859929463_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e26469d976294ca8c937ccc20e06f1c1.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений. Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
https://1prime.ru/20250725/sovfed--859921266.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859929463_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_dcfca07167e9381601f6d0bba46dd18d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, совет федерации
РФ, Совет Федерации
13:15 25.07.2025
 
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству граждан

Совфед запретил рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений.
Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ".
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
11:27
 
РФСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала