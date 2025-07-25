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Совфед установил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Совфед установил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед установил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий с сентября 2025 года новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышающий ряд... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:48+0300

2025-07-25T13:48+0300

2025-07-25T13:48+0300

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий с сентября 2025 года новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышающий ряд действующих пошлин для данных категорий лиц. Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей. Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается вдвое: на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Повышаются также пошлины за выдачу международного водительского удостоверения - с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей. За выдачу металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей пошлина повышается с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 до 2250 рублей. В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3000 рублей). Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра - в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям - в размере 15 тысяч рублей - в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. В целях усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Однако уточняется, что данные пошлины не будут распространяться на участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства. Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

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