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Совфед одобрил закон о страховой защите средств на ИИС-III
Совфед одобрил закон о страховой защите средств на ИИС-III - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о страховой защите средств на ИИС-III
Сенаторы одобрили закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:35+0300
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2025-07-25T14:35+0300
экономика
финансы
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин ранее поручил создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека, как и по банковским вкладам. Документ предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании (УК). Участие в системе брокеров и управляющих компаний будет добровольным, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей. Этот механизм будет распространяться на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года), а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы перевели в ИИС-III. Согласно документу, для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Правительство РФ установит требования к уровню кредитного рейтинга банков, осуществляющих операции с денежными средствами при инвестировании (размещении) средств компенсационного фонда и при осуществлении компенсационных выплат. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением ряда норм.
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финансы, владимир путин
Экономика, Финансы, Владимир Путин
Совфед одобрил закон о страховой защите средств на ИИС-III
СФ одобрил закон о страховании средств на ИИС-III на сумму до 1,4 миллиона руб
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека, как и по банковским вкладам.
Документ предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании (УК). Участие в системе брокеров и управляющих компаний будет добровольным, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей.
Этот механизм будет распространяться на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года), а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы перевели в ИИС-III.
Согласно документу, для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд.
Правительство РФ установит требования к уровню кредитного рейтинга банков, осуществляющих операции с денежными средствами при инвестировании (размещении) средств компенсационного фонда и при осуществлении компенсационных выплат.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением ряда норм.
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