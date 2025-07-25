https://1prime.ru/20250725/spectator-859941559.html
СМИ: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ может стать непоправимым
СМИ: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ может стать непоправимым - 25.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ может стать непоправимым
Ущерб, нанесенный имиджу Владимира Зеленского в других странах после того, как он подписал закон об ограничении прав антикоррупционных органов, может стать... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:43+0300
2025-07-25T15:43+0300
2025-07-25T15:43+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ущерб, нанесенный имиджу Владимира Зеленского в других странах после того, как он подписал закон об ограничении прав антикоррупционных органов, может стать "непоправимым", пишет британский журнал Spectator. "Когда Зеленский подписал закон, лишающий независимости антикоррупционные органы, он предполагал, что жители Украины закроют на это глаза. Но этого не произошло. Протесты против закона прокатились по стране. Он ... отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, станет необратимым", - говорится в публикации. По мнению журнала, за время украинского конфликта Зеленский стал "слишком самоуверенным" и, приняв меры против НАБУ и САП, "перегнул палку". В глазах жителей Украины это стало попыткой уйти от ответственности, добавляет издание. "Даже после отмены этого позорного закона такое пятно невозможно будет смыть", - заключает Spectator. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Вечером в тот же день акции протеста прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. При этом митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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общество , украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, конституционный суд, сбу
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Конституционный суд, СБУ
СМИ: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ может стать непоправимым
Spectator: ущерб имиджу Зеленского на Западе от закона о НАБУ может стать непоправимым
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ущерб, нанесенный имиджу Владимира Зеленского в других странах после того, как он подписал закон об ограничении прав антикоррупционных органов, может стать "непоправимым", пишет британский журнал Spectator.
"Когда Зеленский подписал закон, лишающий независимости антикоррупционные органы, он предполагал, что жители Украины закроют на это глаза. Но этого не произошло. Протесты против закона прокатились по стране. Он ... отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, станет необратимым", - говорится в публикации.
По мнению журнала, за время украинского конфликта Зеленский стал "слишком самоуверенным" и, приняв меры против НАБУ и САП, "перегнул палку". В глазах жителей Украины это стало попыткой уйти от ответственности, добавляет издание.
"Даже после отмены этого позорного закона такое пятно невозможно будет смыть", - заключает Spectator.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Вечером в тот же день акции протеста прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. При этом митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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