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В США назвали причину провала переговоров по Украине

В США назвали причину провала переговоров по Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали причину провала переговоров по Украине

США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:35+0300

2025-07-25T10:35+0300

2025-07-25T10:35+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение конфликта было испробовано, заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп. "Если Трамп полагает, что дипломатия была испробована и провалилась, он ошибается. Нескольких звонков и пары визитов недостаточно... И никто, даже, возможно, сам (президент РФ Владимир - ред.) Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон", - пишет Черэп в статье для газеты New York Times. Эксперт напоминает, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов, как правило, длительные и трудоемкие. По его мнению, Трампу следует сформировать команду профессиональных переговорщиков, чтобы они могли регулярно общаться с российской и украинской сторонами. Как предполагает эксперт, американскому президенту на какое-то время, возможно, несколько месяцев, будет нужно позволить переговорщикам делать свою работу без его вмешательства. "Переговоры по... Украине не провалились. Они еще толком не начались", - резюмирует Черэп. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.

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мировая экономика, россия, рф, украина, киев, дональд трамп, владимир мединский, new york times, всу