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В США назвали причину провала переговоров по Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В США назвали причину провала переговоров по Украине
В США назвали причину провала переговоров по Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали причину провала переговоров по Украине
США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:35+0300
2025-07-25T10:35+0300
политика
мировая экономика
россия
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владимир мединский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение конфликта было испробовано, заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп. "Если Трамп полагает, что дипломатия была испробована и провалилась, он ошибается. Нескольких звонков и пары визитов недостаточно... И никто, даже, возможно, сам (президент РФ Владимир - ред.) Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон", - пишет Черэп в статье для газеты New York Times. Эксперт напоминает, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов, как правило, длительные и трудоемкие. По его мнению, Трампу следует сформировать команду профессиональных переговорщиков, чтобы они могли регулярно общаться с российской и украинской сторонами. Как предполагает эксперт, американскому президенту на какое-то время, возможно, несколько месяцев, будет нужно позволить переговорщикам делать свою работу без его вмешательства. "Переговоры по... Украине не провалились. Они еще толком не начались", - резюмирует Черэп. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
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мировая экономика, россия, рф, украина, киев, дональд трамп, владимир мединский, new york times, всу
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Мединский, New York Times, ВСУ
10:35 25.07.2025
 
В США назвали причину провала переговоров по Украине

Черэп: США не смогли организовать для России и Украины переговорный процесс

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение конфликта было испробовано, заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп.
"Если Трамп полагает, что дипломатия была испробована и провалилась, он ошибается. Нескольких звонков и пары визитов недостаточно... И никто, даже, возможно, сам (президент РФ Владимир - ред.) Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон", - пишет Черэп в статье для газеты New York Times.
Эксперт напоминает, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов, как правило, длительные и трудоемкие. По его мнению, Трампу следует сформировать команду профессиональных переговорщиков, чтобы они могли регулярно общаться с российской и украинской сторонами. Как предполагает эксперт, американскому президенту на какое-то время, возможно, несколько месяцев, будет нужно позволить переговорщикам делать свою работу без его вмешательства.
"Переговоры по... Украине не провалились. Они еще толком не начались", - резюмирует Черэп.
Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
Третий раунд переговоров России и Украины
"На двух стульях". СМИ раскрыли позицию Киева на стамбульских переговорах
Вчера, 17:43
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯРФУКРАИНАКиевДональд ТрампВладимир МединскийNew York TimesВСУ
 
 
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